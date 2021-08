"Każdy powstaniec to jest osobna historia". Rozmowy z potomkami powstańców warszawskich

Muzeum Powstania Warszawskiego stworzyło projekt "Korzenie pamięci". To cykl rozmów z potomkami powstańców warszawskich. Dla jednych to historie rodziców, dla innych dziadków lub pradziadków, jednak wszystkie je łączy Powstanie Warszawskie: sprawdzian odwagi, męstwa i miłości do ojczyzny.

Rocznica Powstania Warszawskiego. Apel Poległych z udziałem prezydentów Polski i Warszawy W sobotę po południu z udziałem powstańców oraz prezydentów Polski i Warszawy rozpoczął się Apel... Wystarczy z potomkami powstańców warszawskich porozmawiać dłuższą chwilę, by zrozumieć, jak silny wpływ na kolejne pokolenia miały doświadczenia wojenne ich bliskich.

- Myślę, że to mnie w dużej mierze ukształtowało. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, i żeby te korzenie pamięci były mocne - mówi Jan Emil Młynarski. Członkowie jego rodziny brali udział w Powstaniu Warszawskim.

- Ja od niej wyniosłam wszystko, co mam. To jest taka osoba, która jest dla mnie takim drogowskazem - dodaje Aleksandra Kaiper-Miszułowicz, wnuczka uczestniczki Powstania Warszawskiego Janiny Sienkiewicz.

- W mojej świadomości to zawsze był powód do dumy, wśród znajomych harcerskich to był punkt odniesienia - wyznaje Joanna Krzyżanowska. Powstańcem warszawskim był jej dziadek, Bogdan Krzyżanowski, pseudonim "Pantera". - Chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, że każdy powstaniec to jest osobna historia - zaznacza.

- To jest ta pamięć, którą my nosimy już w sobie i hołubimy. To jest bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie - podkreśla Jan Emil Młynarski.

Aleksandra Kaiper-Miszułowicz dostrzega siłę i zobowiązanie w swoich korzeniach. - Jeżeli oni po takiej wojnie byli w stanie wstać, pójść i robić dobre rzeczy dalej, to wszystko jesteśmy w stanie zrobić - dodaje.

Powstanie Warszawskie. Projekt "Korzenie pamięci"

Jan Emil Młynarski, Szymon Majewski, Karolina Korwin-Piotrowska, ale też Joanna Krzyżanowska i Aleksandra Kaiper-Miszułowicz oraz wielu, wielu innych - na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego - w cyklu "Korzenie pamięci" zgodzili się opowiedzieć swoje historie. Akcja odbywa się pod hasłem "To od nas zależy, czy było warto".

- Dziadek powtarzał za każdym razem: "Szymon nie jest kiep, to z tej mąki będzie chleb". W jakichś trudnych momentach życiowych, przy jakichś lękach, depresjach ten wierszyk tego dziadka był takim neonem - wspomina Szymon Majewski. W Powstaniu Warszawskim walczył jego dziadek, Ignacy Łyskanowski, pseudonim "Skiba". Ponad 20 lat później, kiedy urodził się Szymon Majewski, Ignacy pomagał wychowywać wnuka.

Jan Emil Młynarski wychowywał się w rodzinie, która żyła pamięcią młodych i niezwykłych chłopaków - Morka, Janusza i Andrzeja. - Jeżeli nie będzie korzeni, to każdy będzie mógł sobie wymyślić cokolwiek na ten temat i już nikt nie dojdzie, co jest prawdą, a co nie. To przedsięwzięcie "Korzenie pamięci" i skupienie mocniejszego światła na potomkach właśnie jest o tym - uważa Młynarski.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN