Powstanie w getcie warszawskim. "Ja się nie bałem niczego, ja byłem dzieckiem"

W środę pochmurno z przejaśnieniami. Na południu i na zachodzie Polski okresami opady deszczu do 5-10 mm, na pozostałym obszarze kraju do 1-5 mm. Na krańcach zachodnich możliwe przejściowo opady śniegu z deszczem, a w Sudetach opady śniegu do 5 cm. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 14 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na północy i zachodzie okresami dość silny, w porywach na Wybrzeżu o prędkości do 60-80 km/h.

