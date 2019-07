Policja niemal pewna, że odnaleziono ciało Dawida. To nie koniec śledztwa

W sobotę Jarosław Kaczyński wziął udział w Chełmie w Pikniku Rodzinnym #DobryCzasPL. Prezes PiS zachęcał uczestników pikniku do głosowania na Zjednoczoną Prawicę. Wezwał też zwolenników PiS do pełnej mobilizacji, większej niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

