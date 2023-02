Ponad 350 tysięcy podpisów pod projektem "TAK dla in vitro". "To jest jedyna szansa dla nas"

Setki tysięcy Polek i Polaków podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej in vitro. Chodzi o przywrócenie refundacji, by pary walczące z niepłodnością mogły zostać rodzicami. Zbiórka podpisów wciąż trwa.

O dziecku marzy w Polsce aż półtora miliona walczących z niepłodnością par, stąd pospolite ruszenie i mobilizacja w całym kraju. Podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "TAK dla in vitro" jest już ponad 350 tysięcy - znacznie więcej niż wymagane prawem 100 tysięcy, by posłowie musieli zająć się projektem. Zbiórka podpisów dalej trwa, by pokazać rządzącym, jak bardzo Polki i Polacy in vitro chcą.

- Córka się stara, ale niestety, jest to bardzo kosztowne, więc dofinansowanie jak najbardziej (jest potrzebne - przyp. red.) - mówi mieszkanka Warszawy. - W tych czasach teraz bardzo mało dzieci się rodzi. Także myślę, że powinno być to refundowane - uważa mieszkaniec Szczecina.

Przez pięć lat starali o dziecko, pomogła metoda in vitro refundowana przez samorząd Oliwier jest na świecie dzięki metodzie in vitro. Jego rodzice teraz opowiadają jakie to... Metoda in vitro była refundowana do 2016 roku. Jednak rząd PiS po przejęciu władzy program in vitro zastąpił programem opartym o naprotechnologię. Z pierwszego programu w 17 tysiącach związków urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. Z drugiego programu w przypadku siedmiu tysięcy par udało się doprowadzić do około 300 ciąż, ale nie wiadomo, ile zakończyło się sukcesem. Naprotechnologia w niczym nie dorównuje in vitro - podkreślają eksperci.

- Jest to metoda, która uznaje każde inne leczenie, natomiast nie uznaje in vitro, a wobec tego ponad 60 procent par nie dostaje żadnej szansy na leczenie - zwraca uwagę prof. Marian Szamatowicz

specjalista ds. endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Likwidując refundowany przez państwo program, PiS odebrało pieniądze, ale nie odebrało świadomości.

- Przecież jest jednak postęp nauki i medycyny. Jeżeli są jakieś możliwości, to należy z nich korzystać - uważa pani Wiesława, mieszkanka Szczecina.

Pomoc samorządów

Kolejne samorządy będą dopłacać do zabiegów zapładniania in vitro Kolejne samorządy wyciągają rękę z pomocą do par starających się o dziecko w procedurze in vitro.... Samorządy dofinansowują in vitro i nie tylko w wielkich miastach. Kobylnica na Pomorzu to najmniejsza spośród gmin z własnym planem na zapłodnienie pozaustrojowe. W miejscowości urodziło się już jedno dziecko dzięki dofinansowaniu, a drodze jest drugie. Budżet natomiast jest zabezpieczony dla trzynaściorga.

- Wszystkim samorządom jest dosyć ciężko i musimy szukać tych środków, ale myślę, że to jest tak dobra i wspaniała inicjatywa, że warto na to przeznaczać środki - podkreśla Anna Gliniecka-Woś z Urzędu Gminy Kobylnicy.

Tak samo myślą w Tarnowie Podgórnym w Wielkopolsce, gdzie doczekali się już sześciorga dzieci z in vitro.

- Wymagało to pewnej odwagi, bo jednak są jeszcze dosyć przeciwne środowiska takiemu działaniu i trzeba było stawić czoła tym przeciwnościom - mówi Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne. Rodzice Henryka, który urodził się dzięki in vitro, mają nadzieję, że przeciwników uda się przekonać.

- Bardzo byśmy chcieli rodzeństwo dla Henryka, więc tym bardziej jest dla nas bardzo ważna ta akcja, bo to jest jedyna szansa dla nas, żebyśmy byli tymi rodzicami - mówi matka chłopca.

Autor: Marzanna Zielińska / Źródło: Fakty TVN