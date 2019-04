Polska elita psów przewodników. "On bije amerykańskie psy na głowę"

Po siedmiu latach azylu w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, założyciel witryny WikiLeaks trafił do aresztu. Grożą mu kolejne procesy, ale już teraz trwa rozprawa w mediach między nim a dyplomatami, którzy go dotąd chronili. On skarży się, że źle mu było w ambasadzie - a oni, że źle się zachowywał.

