02 lutego 2019, 19:10

"Biała Sobota"

"Biała sobota" na poprawę czarnych statystyk. Badanie bezpłatne i bez skierowania

"Biała sobota", by poprawić czarne statystyki. Nowotwory złośliwe to druga przyczyna zgonów w Polsce. Ale rak to nie wyrok, powtarzają lekarze, o ile zostanie wykryty na czas. Zdążyć z badaniem to wygrać życie. W sobotę można to było zrobić bezpłatnie i bez skierowania. W przychodniach - tłumy.