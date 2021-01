Brak możliwości nieprzyjęcia mandatu? "Ten projekt odwraca kota ogonem"

Ministerstwo Zdrowia planuje centralizację szpitali - to znaczy, że Skarb Państwa miałby przejąć szpitale od samorządów. Samorządowcy krytykują ten plan - twierdzą, że szpitale zarządzane przez samorządy mają na ogół mniejsze długi niż szpitale państwowe. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski twierdzi, że centralizacja szpitali to powrót do tego, co było w PRL-u.

