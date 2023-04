Polskie korzenie Warner Bros. "Ich majątek to był zegarek i koń"

Dziennikarze TVN Warner Bros zostali nagrodzeni na gali Grand Press To był dla nas bardzo udany wieczór na gali rozdania nagród Grand Press. W kategorii reportaż... Wszystko zaczęło się bliżej niż dalej, w czasach, kiedy kino uwodziło nowością.

Pod koniec XIX wieku w Krasnosielcu na Mazowszu praktykował szewc Benjamin Wonsal. To pierwotne nazwisko ojca założycieli wytwórni Warner - braci Hirsza, Abrahama i Samuela. Urodzili się w Krasnosielcu. Rodzina wyemigrowała do Ameryki w 1889 roku, gdzie zmienili nazwisko na Warner. W 1892 roku w Kanadzie urodził się Jack Warner.

- Gdzieś tam za oceanem jest państwo, gdzie na ulicach płynie złoto. To narracja, którą słyszy Benjamin Wrona Wonsal od jednego ze swoich znajomych - opowiada Maria Weronika Kmoch, historyczka, regionalistka.

Kupili projektor i ruszyli w drogę

Jedyna wnuczka Jacka Warnera mieszka teraz w Paryżu. - Pamiętam, że był bardzo zabawny, cały czas stroił sobie żarty, czasem dość głupie, ale zawsze mnie nimi rozbawiał. Bardzo się cieszył, że stworzył udaną rodzinę - mówi Anne Terrail, wnuczka Jacka Warnera.

- Gdyby nie ich wizja, pasja i marzenia i gdyby nie to, że postawili na te marzenia wszystko, bo żeby rozpocząć w ogóle swoją przygodę z filmem, zastawili cały majątek rodzinny, a ten majątek to był zegarek i koń - mówi Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

Kupili za to pierwszy projektor filmowy i ruszyli w drogę jako kino objazdowe. Krzesła na seanse pożyczali w zakładzie pogrzebowym za dwa bilety. Pionierzy, którzy stali się znakiem kina. - Pewnie nie przypuszczali, że to będzie aż tak wielka firma, o znaczeniu globalnym, ale tak się zaczyna, od spełniania tych podstawowych marzeń - uważa Artur Barciś, aktor.

Niektóre obrazy to filmowe ikony. W dorobku wytwórnia ma dwanaście i pół tysiąca tytułów. Czterysta z nich trafiło do polskich kin. - Ich historia bardzo mnie fascynuje, jest niesamowita. Żydzi, którzy opuszczają Polskę i tworzą prawdziwe kino. Stworzyli przecież całkiem nowy świat - mówi Anne Terrail.

Patrzeć dalej, przekraczać horyzont, nie tracić ostrości ani kadru. To, co od początku budowało ten filmowy teatr wyobraźni, od stu lat się nie starzeje. - To od razu po prostu twoje serce rośnie, więc fakt, że możemy mieć tutaj taki mały udział w tej wspaniałej filmowej legendzie, to jest przyjemna sprawa - twierdzi Kaja Klimek, krytyczka filmowa (TVN Fabuła, "Dzień Dobry" TVN).

Autor: Jarosław Kostkowski / Źródło: Fakty TVN