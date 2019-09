29 września 2019, 19:08

Gotowi na pomoc

Ekstremalna rekrutacja ratowników. Polska organizacja szuka tylko tych najlepszych

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej szuka lekarzy i ratowników medycznych do swojego zespołu ratunkowego. Muszą być gotowi na to, by w 24 godziny ruszyć w dowolne miejsce na świecie. Rekrutacja jest bardzo wymagająca. Specjalnie dla kandydatów odtworzono warunki z górskiego Kirgistanu i Strefy Gazy, a następnie obserwowano, jak radzą sobie pod presją czasu, bez snu, w różnych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy.