Historią bliźniaczek z Janikowa żyła cała Polska. Lekarzowi, który je rozdzielił, rzuciły się na szyję

W środę było trochę bardziej oficjalnie, bo do spotkania doszło w ambasadzie Arabii Saudyjskiej, ale doktor Abdullah Al Rabeeah zawsze ciepło wita się z Olgą i Darią. Powiedział im, że są dla niego jak córki. On też jest dla nich trochę jak tata.

Pan doktor przyznaje z uśmiechem, że faktycznie łączy ich wiele. - Darię i Olgę faktycznie traktuję jak córki. One już nie są tylko moimi pacjentkami. Są częścią mojego życia - mówi dr Abdullah Al Rabeeah.

Daria i Olga z Janikowa urodziły się połączone dolną częścią kręgosłupa. Niektóre organy wewnętrzne miały wspólne. Było tak źle, że polscy lekarze zwlekali z ich rozdzieleniem.

O syjamskich bliźniaczkach dowiedział się jednak z internetu dr Abdullach Al Rabeeach z Rijadu i zaprosił je razem z mamą na wykonanie zabiegu do Arabii Saudyjskiej. Operacja została wykonana w 2005 roku, trwała kilkanaście godzin i zakończyła się sukcesem.

Ból na który zaczyna brakować sił. Trwa wyścig z czasem o zdrowie Nadii Ma dziewięć lat, potwornie cierpi i rzadko się skarży. Jej kręgosłup jest tak krzywy, że uciska... - Biorąc pod uwagę to, w jakim stanie się urodziły, sytuacja jest bardzo dobra. Chodzą do szkoły, są aktywne fizycznie, mają przyjaciół. To jest więcej niż mogliśmy oczekiwać - uważa dr Abdullach Al Rabeeach.

Podtrzymywany kontakt

Historią bliźniaczek z Janikowa żyła cała Polska. Pan doktor z Rijadu też o dziewczynkach nie zapomina. Od czasu operacji spotykał się z nimi już kilkanaście razy - gościł je nawet u siebie w domu. Dziewczynki i doktor byli także obecni w Warszawie podczas oficjalnej wizyty saudyjskiego króla w Polsce dwanaście lat temu.

- To jest jego (doktora Rabeeacha - przyp. red.) piąta wizyta. Dzięki bliźniaczkom ma doskonałe z Polską kontakty. Teraz przyjechał na expo poświęcone pomocy humanitarnej - mówi Mohammed H. Madani, ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Doktor Abdullah Al Rabeeah pomimo wielu spraw, w które się angażuje, cały czas nie odchodzi od stołu operacyjnego. W ciągu niemal trzydziestu lat rozdzielił już prawie pięćdziesiąt par bliźniąt syjamskich. Szczególną sympatią darzy jednak cały czas bliźniaczki z Polski. Właśnie ponownie zaprosił je do Rijadu.

- Jakaś gwiazdka czuwała nad dziećmi - uważa Wiesława Dąbrowska, matka Olgi i Darii.

Daria i Olga mają w tej chwili po 16 lat i właśnie kończą naukę w gimnazjum.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN