Politycy PiS grzmieli o "końcu komunizmu" i "najwyższej kaście". Rząd przegrał przed TSUE

Przewodniczący KRS: polski parlament nie miał intencji, żeby jakiekolwiek przepisy naruszać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretuje swoimi orzeczeniami pewne rozwiązania, to... Władza wiedziała, a przynajmniej się domyślała, że taki właśnie będzie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Że polski rząd złamał prawo unijne, wysyłając w stan spoczynku część sędziów Sądu Najwyższego. Władza, gdy sprawa trafiła do trybunału, szybko zmieniła prawo. Mimo to Komisja Europejska skargi nie wycofała, a trybunał sprawę rozpatrzył.

- Jesteśmy też trochę zaskoczeni tym, że mimo tego, że w ramach dialogu z instytucjami unijnymi dokonaliśmy pewnych korekt w ustawie o Sądzie Najwyższym, to ten wyrok zapadł - mówi Piotr Mueller, rzecznik prasowy rządu.

- Sztuka jest też przyznać się do błędu i zmienić to zanim jeszcze zaczęło obowiązywać, więc to zrobiliśmy, prawo zostało znowelizowane i w związku z tym to orzeczenie ma wymiar historyczny - uważa Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Nie historyczne, a bardzo aktualne - podkreślają sędziowie TSUE. - Nie jest to akademicka dyskusja. To jest typowe orzeczenie w zakresie naruszenia przez państwo członkowskie zasad prawa unijnego - uważa profesor Marek Safjan, sędzia TSUE.

Sędziowie z Polski i z Luksemburga podkreślają, że orzeczenie ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich krajów unijnych i pokazuje to, jak rozumieć państwo prawa.

- Elementem fundamentalnym jest niezależność wymiaru sprawiedliwości - przypomina Safjan.

"Są pewne wspólne wartości"

"Rząd brutalnie zderzył się z rzeczywistością. Trybunał widzi problem w szerszej perspektywie" Do tej pory mówiliśmy tylko o pewnej perspektywie, że inne kraje będą na przykład kwestionowały... - Gdyby tego orzeczenia nie było, gdyby tego stwierdzenia naruszenia nie było, to łatwo jest w różnych okolicznościach powracać do tego typu pomysłów - dodaje Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego.

Władza PiS przegrała w trybunale, ale nadal podważa jego prawo do oceny zmian w wymiarze sprawiedliwości.

- Podważamy możliwość ingerowania trybunału w sprawy, które nie są objęte traktatem - mówi Andrzej Dera.

Jednak TSUE powiedział jasno: tak, każdy kraj sam reformuje swój system sądownictwa, ale nie wbrew obowiązującym w Unii zasadom.

- Są pewne wspólne wartości, które są na tyle istotne, że przy swobodzie przyznanej państwu, nie można tych wartości naruszać - tłumaczy Marek Safjan.

Wśród nich między innymi niezawisłość i nieusuwalność sędziów. A PiS uchwalił ustawę, zgodnie z którą I Prezes Sądu Najwyższego i kilkunastu innych sędziów mieli przerwać swoje kadencje i odejść w stan spoczynku. Uchwalenie tej ustawy ogłoszono jako triumf.

- Tydzień temu w Polsce skończył się komunizm - mówił w 2017 roku Mariusz Błaszczak.

- Czas najwyższej kasty dobiega końca - zapewniał w 2017 roku Zbigniew Ziobro.

- Chcemy się pozbyć sędziów o takiej mentalności, którzy uważają, że suwerenem jest konstytucja - mówił na sali plenarnej w 2017 roku Stanisław Piotrowicz z PiS.

Słowa na wyrost?

"Zmieniliśmy prawo, ale podważamy możliwość ingerencji TSUE w sprawy nieobjęte traktatem" Nie chcemy konfliktu, natomiast będziemy wskazywali, że to jest zbyt daleka ingerencja trybunału... PiS parł do reformy nie zważając ani na protesty środowisk prawniczych, ani na sprzeciw Unii Europejskiej.

- Czy wiecie, że ci sędziowie z czasów stanu wojennego, niektórzy z nich, cały czas ci, którzy wydawali haniebne wyroki w czasach stanu wojennego, dzisiaj są w tym bronionym czasami przez was Sądzie Najwyższym? - pytał w 2018 roku premier Mateusz Morawiecki.

Informacja nie do końca była prawdziwa, ale postulat zerwania z komuną był powtarzany.

- Żeby zniknęli z Sądu Najwyższego ludzie, którzy byli czynnymi działaczami PZPR - mówił w 2017 r. prezydent Andrzej Duda.

- Reforma wymiaru sprawiedliwości musi zostać dokończona i zostanie dokończona. Nie zatrzyma nas nic - zapewniał w 2018 roku Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu.

To okazało się jednak zdaniem na wyrost. PiS wycofał się z wysyłania sędziów na emeryturę, gdy Komisja Europejska złożyła skargę do trybunału. Trybunał jednak uznał, że zamach na niezależność sądów trzeba opisać i nazwać wprost. Tego dotyczy ten wyrok.

Autor: Katarzyna Kolenda-Zaleska / Źródło: Fakty TVN