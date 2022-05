Polska na 66. miejscu w rankingu wolności mediów. To najgorszy nasz wynik w historii

Rada Polityki Pieniężnej w czwartek podniosła wszystkie stopy procentowe o 75 punktów bazowych, czyli stopa referencyjna wzrosła z 4,5 do 5,25 procent. To mniej niż prognozowali ekonomiści, ale - jak zaznaczają - to nie koniec podwyżek. Jednocześnie rząd obiecuje program wsparcia kredytobiorców.

