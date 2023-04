Polscy medycy w Bachmucie. "Nigdy w życiu nie zakopywałem człowieka za blokiem"

Wojna w Ukrainie. Skala zniszczeń w Bachmucie jest przerażająca Siły ukraińskie przekroczyły Dniepr w obwodzie chersońskim i zdobyły pozycje na wschodnim brzegu... Kupiańsk w obwodzie chersońskim został ostrzelany. Rosjanie strzelali z systemu przeciwlotniczego S-300, ale rakiety zostały skierowane na obiekty cywilne.

- Na kierunku kupiańskim jest teraz najgoręcej, trwają tam aktywne walki. W pobliżu miasta przebiega linia frontu. Cały czas utrzymuje się wysokie niebezpieczeństwo ataków rakietowych na Charków i obwód charkowski - mówi Ołech Siniegubow, szef administracji wojskowo-cywilnej obwodu charkowskiego.

W walczącym Bachmucie ratowanie życia rannym żołnierzom jest coraz trudniejszym zadaniem, bo trzeba ich stąd wywieźć, a Rosjanie próbują przeciąć "drogę życia" - ostatnią trasę prowadzącą do miasta.

- W niektórych miejscach jest 300 metrów, 200 metrów do Rosjan, więc tak naprawdę jest to jazda, ile fabryka dała pod maską. Przelatujemy nad dołami, nad dziurami po bombach tak naprawdę - opowiada Damian Duda, ratownik pola walki z Fundacji "W międzyczasie".

Życie w Bachmucie toczy się w piwnicach. Żołnierze wychodzą z nich do walki, a polscy medycy bojowi wychodzą, by ratować rannych. Zabici zostają w mieście. - Nigdy w życiu nie zakopywałem człowieka za blokiem, nigdy w życiu nie chowałem człowieka na ulicy. Widziałem takie rzeczy w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie tam jest zrekonstruowana mogiła powstańcza gdzieś tam w podwórzu. Natomiast, ponieważ nie ma możliwości wywiezienia zwłok cywili poza miasto, dlatego że to miejsce przeznacza się dla żywych, no to, niestety, musieliśmy tych ludzi zakopywać w okopach bądź w lejach po bombach - tłumaczy Damian Duda.

Waga kontrofensywy

- Spokój w Bachmucie jest możliwy tylko, gdy miasto zostanie wyzwolone z rąk okupantów - uważa Mychajło Kryżaniwski, dowódca batalionu Gwardii Narodowej. To będzie możliwe w ramach przygotowywanej ukraińskiej kontrofensywy.

Ukraińska armia wysadziła desant i zajęła domki letniskowe naprzeciwko Chersonia, na lewym, wschodnim brzegu Dniepru. Potwierdzeniem są zdjęcia z rosyjskiego drona. Trwa intensywny ostrzał okupowanych miejscowości położonych dalej na wschód od przyczółka. Ukraińcy nie podają na razie żadnych szczegółów.

- Rezultaty naszych działań zmierzających do oczyszczenia pasa na lewym brzegu Dniepru są bardzo poważne, ale jeśli dacie nam jeszcze popracować w ciszy, to efekty będą z pewnością pozytywne - zapewnia Natalia Humeniuk z Ukraińskiego Dowództwa Operacyjnego "Południe".

Według zachodnich źródeł Ukraińcy na koniec kwietnia mieli przygotować 12 brygad szturmowych, czyli niemal 50 tysięcy ludzi.

Autor: Andrzej Zaucha / Źródło: Fakty TVN