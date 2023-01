26 stycznia 2023, 19:11

Widmo katastrofy

Polsce grozi katastrofa demograficzna. "Mamy okres cichego buntu"

Polska zmierza do katastrofy demograficznej. Rodzi się coraz mniej dzieci. W 2060 roku może być nas 32 miliony, a w 2080 roku - 28 milionów. Jeśli rząd liczył na to, że wystarczy Rodzina 500 plus, to się przeliczył. Kobiety są zniechęcane do rodzenia. Będziemy coraz starsi, a emerytury będą coraz niższe.