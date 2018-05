"Nikt z nami nie rozmawiał". Polonia oburzona planami przeniesienia pomnika

Na placu w Jersey City pomnik upamiętniający zbrodnię katyńską stoi od 1991 roku. Powstał ze składek amerykańskiej Polonii. To symbol dla Polski, Polonii i mieszkańców miasta. Teraz w mediach społecznościowych burmistrz miasta Steven Fulop w krótkim wpisie poinformował, że pomnik zniknie.

- O planach rozwoju tego rejonu, nigdy nie rozmawiali z nami - mówi prezes Komitetu Pomnika Katyńskiego Krzysztof Nowak. Dodaje, że nikt ich nie pytał o zgodę na przeniesienie pomnika.

Jersey City się rozbudowuje, w miejscu placu ma powstać park, a na czas budowy pomnik katyński ma trafić do magazynu.

- On może zostać tutaj w momencie, kiedy odbywają się prace dookoła, przecież jego można ogrodzić, można go zabezpieczyć. Usunięcie tego pomnika z tego miejsca będzie równoznaczne z jego zniknięciem z mapy miasta - ocenia Sławomir Platta, kandydat do senatu stanu Nowy Jork.

Władze miasta zapewniają, że pomnik wróci w jakieś miejsce publiczne, ale nikt nie wie, gdzie i kiedy. Oliwy do ognia dolewa sam burmistrz miasta, który po słowach marszałka Stanisława Karczewskiego, że usuniecie pomnika jest decyzją skandaliczną, tak odpowiedział mu w mediach społecznościowych:

"Mogę tylko powiedzieć, że ten facet to kpina. Fakty są takie, że znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną nieprzyjemną sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć."

