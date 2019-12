Polityczne podsumowanie roku z przymrużeniem oka

Prokuratura Regionalna w Krakowie siódmy dzień nie wykonuje postanowienia sądu o wstrzymaniu delegacji prokuratora Mariusza Krasonia do Wrocławia. Zgodnie z orzeczeniem za każdy dzień zwłoki prokuratorowi należy się tysiąc złotych zadośćuczynienia. Jak twierdzi szef prokuratury to nie on, ale wyłącznie prokurator krajowy może podjąć decyzje o cofnięciu delegacji.

