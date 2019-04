"Jestem gotowy stanąć do nauczania". Politycy PiS oferują pomoc

Jeśli na rozmowy ostatniej szansy w niedzielę przynosi się propozycje z piątku, to trudno dziwić się niepowodzeniu. Jeśli odpowiedzią na postulat podwyżki o tysiąc złotych uparcie odpowiada się propozycją podwyżki od 200 do 270 złotych do ręki, to rząd zwiększa złość i determinację nauczycieli. A tak właśnie wyglądały ostatnie negocjacje.

