Prezes w Mielcu, premier w Ostrołęce. PiS odpuszcza walkę o Kraków i Gdańsk?

Na sali sądowej jest 1:0 dla premiera, ponieważ sąd zdecydował się "oddalić wniosek w punkcie drugim" złożony w trybie wyborczym przez Majchrowskiego przeciw premierowi za słowa o smogu. Ale ani Mateusz Morawiecki, ani prezydent Krakowa nie wysłuchali wyroku. To pełnomocnicy streścili im m.in. fragment uzasadnienia Sądu Okręgowego w Krakowie, według którego wypowiedź premiera, że "poprzednicy - w tym, ci którzy rządzili tym miastem nie zrobili nic lub prawie nic" nie jest stwierdzeniem faktu, jest stwierdzeniem o charakterze ocennym".



Uzasadnienie należy rozumieć tak, że premier mówiąc na wyborczym wiecu o tym, czego władze Krakowa nie zrobiły, by walczyć ze smogiem, nie stwierdzał faktu, a wyrażał opinię. Chodzi o fragment wystąpienia z wiecu poparcia dla Małgorzaty Wassermann, na którym Mateusz Morawiecki mówił o "braku polityki na rzecz czystego powietrza".

- Mogę powiedzieć, że pan premier nie zrobił nic w dziedzinie walki z mafią VAT-owską. I to też będzie element ocenny tylko - tak na uzasadnienie wyroku odpowiada pozywający premiera ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Druga tura w 649 gminach i miastach. PKW o wynikach wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast W środę przed godziną 23 Państwowa Komisja Wyborcza podała, że w pierwszej turze wybrano 1826 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do drugiej tury wyborów dojdzie w 649 gminach i miastach.

Skupienie na mniejszych miastach

Kraków po pierwszej turze wyborów to jedno z dwóch wojewódzkich miast, w których Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze jakieś szanse udowodnić, że w dużych miastach ma coś do powiedzenia. Tyle, że najwyraźniej nie chce udowadniać. I prezes, i premier po pierwszej turze omijali szerokim łukiem Kraków, w którym spadło kampanijne napięcie.



- Jak się leje krew, jak jest akcja, jak są wyzwiska, odpowiedzi, czy prowokacje to jest ciekawie, ale to nie jest mój styl - mówi Małgorzata Wassermann, kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa.



To odpowiedź pół żartem. Ale całkiem serio - choćby zerkając w kalendarz najważniejszych polityków PiS-u - widać, że czas i energia została skupiona na wspieraniu kandydatów PiS-u w tych mniejszych, lub niewielkich miejscowości. W Mielcu, Ostrołęce czy w Białej Podlaskiej, gdzie szanse kandydatów PiS-u na zwycięstwo są większe niż w Krakowie, czy w Gdańsku.

- Chcemy wspierać naszych kandydatów w Gdańsku i w Krakowie. Pod tym względem nic zupełnie się nie zmieniło - mówi Bartłomiej Wróblewski z PiS. Ale to raczej urzędowy optymizm.

"Wiedzą, że czeka ich porażka"

- Wiedzą, że tam nie wygrają, wiedzą, że czeka ich porażka i nie chcą zderzyć się z porażką - twierdzi Grzegorz Schetyna, lider PO.

W Gdańsku PiS ma jeszcze trudniej, bo choć wynik Kacpra Płażyńskiego w pierwszej turze był niezły, to w drugiej walczy już nie z Pawłem Adamowiczem, kandydatem bezpartyjnym. Po tym, jak odpadł Jarosław Wałęsa Platforma - przez lata skłócona z Adamowiczem - udzieliła mu pełnego wsparcia.

- Uśmiecham się, robię swoje, ciężko pracuję - tak na słowa polityków PO odpowiada Kacper Płażyński.



W kalendarzu prezesa nie ma wizyty w Gdańsku czy Krakowie przed drugą turą wyborów. Jest wizyta w niedzielę w Radomiu. PiS ma tam szansę na zwycięstwo w II turze.

Autor: Krzysztof Skórzyński / Źródło: Fakty TVN