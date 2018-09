04 września 2018, 19:14

Mocne oskarżenie

"Wypowiedź absolutnie polityczna". Politycy PiS odpowiadają szefowi PKW

Czy chcemy samorządów, które na rząd warczą, czy takich, które z rządem współpracują - pytał na konwencji samorządowej prezes PiS. A gdy słucha tego szef PKW, brzmi mu to jak polityczna korupcja. Sędzia Wojciech Hermeliński przypomina przepisy i stawia sprawę jasno: obiecywanie w kampanii samorządowej rządowych pieniędzy to prosta droga do obcięcia pieniędzy dla partii.