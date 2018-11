Policjanci w Bydgoszczy masowo się pochorowali. "Sytuacja powoli staje się groźna"

Pierwsza tura wyborów samorządowych zmobilizowała Polaków. Poszło nas głosować wyjątkowo wielu w porównaniu do poprzednich wyborów samorządowych. Ale to jeszcze nie koniec. W niedzielę w wielu gminach będzie druga tura. Głosowanie w godzinach od 7:00 do 21:00. Wieczór wyborczy w TVN24 - od 20:40.

»