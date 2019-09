"Tacy kierowcy przede wszystkim są bardzo niebezpieczni". Policyjna akcja w całej Europie

We wtorek wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu od 5 do 20 milimetrów. Na północy możliwe burze. Temperatura wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, 15 stopni Celsjusza w centrum kraju do 16 stopni Celsjusza na południu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach od 60 kilometrów na godzinę do 80 kilometrów na godzinę na Wybrzeżu.

