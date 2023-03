Policja w Poznaniu strzelała do bezbronnego człowieka. Kule o "milimetry" ominęły najważniejsze organy

Chociaż w każdej aptece można można kupić preparaty homeopatyczne, to nie oznacza, że wszystkim sprzedającym je farmaceutom to się podoba. Ich skuteczność nie jest potwierdzona naukowo. Były już w Polsce próby walki ze środkami homeopatycznymi, ale zakończyły się niepowodzeniem. Teraz została wysłana petycja do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

