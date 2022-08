Polacy zdecydowanie odczuwają drożyznę i krytykują za to rząd. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

GUS: inflacja w lipcu wyniosła 15,6 procent rok do roku. Najbardziej podrożał opał Inflacja w lipcu wyniosła 15,6 procent rok do roku, jak wynika z ostatecznych danych GUS. Wstępne... Drożyzna coraz częściej powoduje, że Polacy muszą mocno oszczędzać. Tym bardziej, że inflacja cały czas jest bardzo wysoka. W lipcu wyniosła 15,6 procent rok do roku.

Rosną ceny nie tylko podstawowych produktów spożywczych, ale niemal wszystkich towarów i usług. To spowodowało, że znaczna większość Polaków musiała zmienić nawyki i na bieżąco decyduje, co i kiedy kupić. - Jedna emerytura jest, to musi być oszczędność - mówi jedna z klientek.

W sondażu telefonicznym przeprowadzonym na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 przez Kantar w dniach 17-18 sierpnia 2022 respondenci zostali zapytani o to, czy w związku z rosnącymi cenami w ostatnim czasie musieli ograniczyć swoje wydatki.

Aż 74 procent respondentów odpowiedziało, że w związku z rosnącymi cenami w ostatnim czasie musiało ograniczyć swoje wydatki, przy czym odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 45 procent badanych, a "raczej tak" - 29 procent.

Tylko 25 procent ankietowanych stwierdziło, że w ostatnim czasie nie musiało ograniczać swoich wydatków, przy czym 7 procent respondentów wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 18 procent - "raczej nie".

1 procent ankietowanych odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Foto: tvn24 Pytanie o wydatki - wyniki sondażu

Pytanie o działania rządu

Drugie pytanie zadane respondentom brzmiało: Jak ocenia Pan(i) działania rządu, jeśli chodzi o walkę z drożyzną?".

Odpowiedzi "zdecydowanie źle" udzieliło 51 procent ankietowanych, a na "raczej źle" - 24 procent. W sumie 75 procent badanych negatywnie oceniło działania rządu w walce z drożyzną.

Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" została wskazana przez 7 procent pytanych, a "raczej dobrze" - przez 14 procent. W sumie 21 procent respondentów pozytywnie oceniło działania rządu w walce z drożyzną.

Opcję "trudno powiedzieć" przy tym pytaniu wybrało 4 procent respondentów.

Foto: tvn24 Ocena działań rządu - wyniki sondażu

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 17-18 sierpnia 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 osób powyżej 18. roku życia.

Posłowie na wakacjach



Opozycja domaga się zwołania posiedzenia Sejmu, by władza wytłumaczyła się z tego, jak zamierza z drożyzną walczyć.

- To powinno być zrobione. Ludzie tego chcą bez względu na to, na kogo głosują - podkreśla Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i poseł Lewicy.

- Drożyzna jest tak, jak była, inflacja rośnie, pieniędzy w kieszeniach Polaków jest coraz mniej, a rząd jest na wakacjach - zaznacza Cezary Tomczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Na razie jednak sejmowa sala świeci pustkami. Od 5 sierpnia posłowie mają wakacje aż do połowy września.

Autor: Michał Tracz / Źródło: Fakty TVN