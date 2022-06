Pola Zawiślańska chce iść w ślady Igi Świątek. Również ciężko trenuje

Bruksela zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy. W czwartek w tej sprawie do Polski przyjechała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Layen. Najpierw spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, potem z prezydentem Andrzejem Dudą. Akceptacja dla planu jest, ale to nie oznacza, że miliardy euro od razu do nas popłyną. Jest to uzależnione od wdrażania oczekiwanych przez KE reform w sądownictwie.

