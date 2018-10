Poglądy z taśm i poglądy ze spotkań. Dwie twarze Mateusza Morawieckiego

Seria spotkań premiera z wyborcami i seria pytań o to, która twarz Mateusza Morawieckiego jest prawdziwa? Obecny szef rządu był blisko Platformy Obywatelskiej, na nielegalnie nagranych taśmach mówił, że jest liberałem i że "ludzie są tacy głupi". Teraz stoi na czele rządu PiS, nazywa się konserwatystą i wzywa do tego, by być blisko ludzi.

Było kilka prób, ale wszystkie zakończyły się niepowodzeniem. Pytanie do premiera brzmiało: które poglądy Matusza Morawieckiego są prawdziwe? Odpowiedzi na to pytanie nie ma i nie było od czasu, gdy się okazało, że nielegalnie nagrani w restauracji to nie tylko politycy Platformy Obywatelskiej, ale także obecny premier z PiS-u.

Teraz Mateusz Morawiecki krytykuje liberałów, którzy jego zdaniem "w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych wyprzedawali majątek". Ale właśnie w latach dwutysięcznych - posługując się jego językiem jako szefa rządu - Morawiecki był prezesem "wyprzedanego majątku", czyli banku kupionego przez zagranicznego inwestora. W dodatku na nielegalnych nagraniach słychać jak obecny premier w dość dosadny sposób podkreślał, że jest liberałem.

Różnic w poglądach Mateusza Morawieckiego można znaleźć więcej. Na spotkaniu z wyborcami premier apelował, by "z ludźmi rozmawiać ponad głowami mediów", bo "media w ogromnej większości są zagraniczne".

Ale gdy obecny szef rządu był prezesem banku, to nie przeszkadzał mu jego zagraniczny właściciel. W dodatku korzystał z mediów, w których ten bank się reklamował. Gwiazdą tych reklam był znany aktor Chuck Norris.

- Ale ludzie są tacy głupi, że to działa - tak o reklamie własnego banku i polskich odbiorcach tej reklamy mówił na nagraniach Morawiecki.

Morawiecki interweniował w sprawie jego pracy? Syn Czarneckiego tłumaczy Zarobiłem 1200 złotych w ciągu miesiąca. Także to nie była kwestia załatwiania jakiejś pracy w sensie długoterminowym za nie wiadomo jakie pieniądze - powiedział TVN24 poseł PiS Przemysław Czarnecki. Odniósł się do nagrania z afery taśmowej, z...

"To nie jest naganne"

- Jeżeli akcjonariuszem są akcjonariusze banku, to wtedy on (Morawiecki - przyp.red.) jest liberałem. Wolność gospodarcza i Unia Europejska to są rzeczy, które hołubi. Jak jego akcjonariuszem jest Jarosław Kaczyński i mówi, że (Morawiecki - przyp. red.) ma być socjalistą, to on będzie socjalistą - komentuje słowa premiera Sławomir Neumann z PO.



Mateusz Morawiecki był blisko Platformy na tyle, by doradzać Donaldowi Tuskowi, którego rządy teraz krytykuje, ale jednocześnie już wtedy zbliżył się do PiS-u na tyle, by załatwiać pracę synowi Ryszarda Czarneckiego. Obecny europoseł PiS też został nielegalnie nagrany, bo rozmawiał z Mateuszem Morawieckim w trybie głośnomówiącym o tym, czy jego syn załatwioną pracę jeszcze chce, czy już nie.



- To, że ktoś komuś pomaga, to nie jest naganne. Ja bym się cieszył, gdyby ludzie wokół mnie mi pomagali - mówi o całej sytuacji Przemysław Czarnecki, syn Ryszarda Czarneckiego.



Ludzie wokół Przemysława Czarneckiego zdecydowali, że dwa lata po jego rezygnacji z pracy w spółce skarbu państwa, załatwionej mu przez Mateusza Morawieckiego, znalazł się na listach PiS-u i został posłem. Głosował za powołaniem rządu Mateusza Morawieckiego.

Przegląd prasy. Morawiecki miał wiedzieć, że został nagrany Mateusz Morawiecki jako prezes banku kontaktował się z Tomaszem Misiakiem, biznesowym współpracownikiem bohatera afery taśmowej Marka Falenty - wynika z kolejnego fragmentu taśmy, którą opisał portal Onet. Wynika z niego, że za rządów PO Misiak...

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN