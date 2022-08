Podrożała wyprawka, podrożały podręczniki. Rządowy dodatek już nie wystarcza

Coraz bardziej brakuje nauczycieli. Czarnek: znam dyrektorów, którzy mówią, że nie mają żadnego dramatu Dyrektorzy szkół, nauczyciele i eksperci wiedzą, że nauczycieli dramatycznie brakuje. To nie jest... Cztery dni przed początkiem roku szkolnego z niedzieli handlowej korzysta wielu rodziców. Kryterium wyboru podczas zakupu wyprawki często jest cena.

Wzrost cen rodzice zauważają na każdym kroku. Według badań niemal co drugi z nich zamierza przeznaczyć na szkolne zakupy więcej niż 500 złotych.

- Obserwujemy, że rodzice przychodzą już od początku lipca, żeby zrobić zakupy dla dzieciaków. Chyba tylko po to, żeby te zakupy rozłożyć trochę w dłuższej perspektywie czasowej - uważa Dariusz Sakiewicz, menadżer salonu "Empik" w Warszawie.

Z badań wynika, że koszt artykułów szkolnych od 2021 roku wzrósł średnio o ponad 14 procent. Zdrożały 43 na 59 badanych produktów szkolnych. Powodem jest nie tylko inflacja.

- Głównym producentem takich artykułów są Chiny i tutaj nastąpił wzrost kosztów transportu, wzrost kosztów logistycznych, a nawet, jeżeli te artykuły są produkowane w Polsce, to ich produkcja jest wysoko energochłonna i jest to, oczywiście, też powiązane ze wzrostem cen energii - wyjaśnia doktor Tomasz Rólczyński z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Najbardziej drożeje to, co wyprodukowane jest z materiałów syntetycznych i papieru. Między innymi dlatego szokiem dla rodziców dzieci idących do szkół ponadpodstawowych może być koszt kompletu podręczników. - Jest to około 650 złotych. Nie licząc podręczników do języków obcych - mówi Małgorzata Krzemińska z Księgarni PWN.

Rodzice skarżą się, że przy takim wzroście cen na coraz mniej wystarcza rządowy dodatek na wyprawkę.

Po zakupowym wyzwaniu dla rodziców z kolejnymi wyzwaniami będą musieli zmierzyć się sami uczniowie. - Nowości, które czekają na uczniów i uczennice w tym roku, to przede wszystkim nowy przedmiot historia i teraźniejszość. Druga nowość to nowa matura - przypomina doktor Iga Kazimierczyk, nauczycielka z kampanii "Wolna Szkoła".

Rodzice, uczniowie i nauczyciele mają nadzieję, że wszystkie lekcje w nowym roku szkolnym odbędą się stacjonarnie.

Autor: Maria Mikołajewska / Źródło: Fakty TVN