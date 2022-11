Podobno to kobiety są winne niskiej dzietności. Ale to polski rząd nie chce refundować in vitro

Nie milkną komentarze po słowach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który uważa, że to picie alkoholu przez młode kobiety jest powodem niskiej dzietności w Polsce. Poseł PiS Bartosz Kownacki daje do zrozumienia, że mundial jest dobrą okazją na robienie dzieci. Tymczasem kobiety tłumaczą, że polskie państwo nie pomaga parom, które mierzą się z bezpłodnością.

Dla Narine Szostak, założycielki platformy Plodnoscstart.pl, możliwość zajścia w ciążę to koszt idący w dziesiątki tysięcy złotych. To tysiące tabletek, zastrzyków i kilkanaście lat walki.

- Chcę bardzo jasno powiedzieć, że młode kobiety dzisiaj nie dają sobie w szyję, tylko dają sobie zastrzyki w brzuch. Starają się. To kosztuje ogromne wyrzeczenia i ogromne pieniądze - podkreśla Narine.

Kaczyński uderza w kobiety. Łączy alkohol z problemem dzietności w Polsce To jeden z największych problemów społecznych w Polsce i jedno z największych wyzwań dla każdej... Pierwszą córkę kobiecie udało się urodzić po 10 latach. Teraz razem z mężem walczą o drugie dziecko i są w trakcie szóstej procedury in vitro. Narine słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o "dawaniu w szyje" odbiera jako osobistą zniewagę. Podobnie jak tysiące innych kobiet, które od soboty piszą i mówią o swoich realnych problemach, które mogłyby zniknąć dzięki systemowym rozwiązaniom.

W tym samym czasie politycy PiS, zamiast zająć się tym, za co biorą pieniądze, pozwalają sobie na kolejne bulwersujące słowa.

- Żeby pogodzić wszystkich, powiem tak: za chwilę są mistrzostwa świata w piłce nożnej. Były państwa, które odnosiły sukcesy w piłce nożnej. Kiedy ich zespoły zdobywały puchary, wtedy zwiększała się dzietność w danym okresie, oczywiście, dziewięć miesięcy później - powiedział poseł PiS Bartosz Kownacki w Polsat News. Ta dobra rada została skierowana do Anny Lewandowskiej, która zabrała głos po słowach Jarosława Kaczyńskiego.

"Jako kobieta i matka czuję się bardzo dotknięta ostatnimi wypowiedziami. Bycie mamą było moim największym marzeniem. Zanim się spełniło, niestety, podobnie jak inne kobiety, doświadczyłam także poronienia" - napisała żona Roberta Lewandowskiego na swoim Instagramie.

- Życzę pani Lewandowskiej i panu Lewandowskiemu, żeby polska reprezentacja odniosła sukces, żeby Robert Lewandowski dostał nagrodę dla najlepszego strzelca tego turnieju, i żeby rzeczywiście ta dzietność była dużo większa - oświadczył poseł PiS w trakcie rozmowy.

Na słowa polityka odpowiedziała uczestnicząca w dyskusji posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Pan sprowadza ten problem do żartu? Albo do cynizmu, albo do ignorancji? - pytała posła PiS. - Dalej nie będę z panią dyskutować - odpowiedział jej Kownacki.

Brak refundacji metody in vitro

Dr Bartosz Pietrzycki z Kliniki Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa "Bocian" wskazuje, że jedna piąta par ma problem z zajściem w ciążę i urodzeniem dziecka. Mowa o milionach Polek, którzy chcą mieć dzieci, a nie mogą zajść w ciążę, albo ją utrzymać.

- Tych par jest półtora miliona, więc wydawałoby się, że nie da się ich nie widzieć. Tymczasem te pary nie mają znikąd pomocy. Jedyną pomocą, jaką otrzymują, to pomoc samorządowa - zaznacza Marta Górna, przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian".

Nie ma jednak pomocy centralnej, która mogłaby zwiększyć dzietność. - Leczenie niepłodności, samo leczenie, nie jest w żaden sposób refundowane - zwraca uwagę dr Bartosz Pietrzycki.

Koszt jednej procedury in vitro waha się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a czasem potrzeba ich kilku. - Są pary, które by zrealizować marzenia o rodzicielstwie, zadłużają się, sprzedają samochody, które biorą ogromne kredyty - dodaje Marta Górna.

Autor: Magda Łucyan / Źródło: Fakty TVN