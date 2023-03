Pochwały dla rządu i oskarżanie opozycji. Tak wygląda propaganda w mediach państwowych

Protestujący w Sejmie walczą o godność swoją i dzieci. Chcą, by Sejm pilnie zajął się ustawą podwyższającą rentę socjalną. Jeśli rząd stać na to, by nie brać pieniędzy z KPO, to dla najsłabszych pieniądze powinny się znaleźć - argumentują.

