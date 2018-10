Niższy wiek emerytalny zostanie, 500 plus będzie poszerzone. Wyborcza ewolucja Platformy

Niespodzianka w programie PO. - Nie będziemy podwyższać wieku emerytalnego - mówi Grzegorz Schetyna i może to dziwić, bo kiedyś mówił inaczej. Zresztą w Platformie nie tylko on tak uważał. Ale im bliżej wyborów, tym więcej "cudów".

Wyborca Platformy Obywatelskiej mógł w tym momencie uznać, że się przesłyszał. - Nie będziemy ponownie podwyższać wieku emerytalnego. Ale dla wszystkich, którzy chcą pracować, wprowadzimy zachęty - powiedział na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Operze Krakowskiej szef tej partii Grzegorz Schetyna.

Obecni na konwencji działacze PO w reakcji na słowa Schetyny bili brawo, więc nie uznali, że pomylili adresy. Po słowach Grzegorza Schetyny, że Platforma nie podniesie już wieku emerytalnego, wybuchły owacje.

- Mamy świadomość, że nie da się w Polsce podnieść wieku emerytalnego ustawą. Myśmy to zrobili i zapłaciliśmy za to polityczną cenę - stwierdził poseł PO Sławomir Neumann.

- To są obietnice kuriozalne i absolutnie niewiarygodne. Mówi to ugrupowanie, które wydłużyło wiek emerytalny - skomentowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Wyborcza ewolucja

Grzegorz Schetyna, popierając obniżenie wieku emerytalnego - bo to de facto oznaczały jego słowa - miał z pewnością świadomość, że padną pytania o wiarygodność takiej deklaracji.

Zwłaszcza, że ta deklaracja padła z ust polityka, który był na pierwszym froncie walki wtedy, gdy ten wiek podwyższano. Który sam wówczas tej decyzji bronił, wraz z innymi czołowymi politykami Platformy.

Archiwum wypowiedzi polityków PO za podwyższeniem wieku emerytalnego jest przebogate. Siedem lat temu Donald Tusk poświęcił mnóstwo czasu, by uzasadnić konieczność jego podniesienia. Na przykład na spotkaniach ze związkami zawodowymi, które wówczas protestowały najostrzej. Tyle, że to było tuż po wygranych przez Platformę wyborach. Długo przed tym, gdy PiS w kampanii wyborczej powiedziało: przywrócimy dawny wiek i także dzięki temu wygrało.

- PiS to zepsuł. My znów to naprawimy, ale nie poprzez podniesienie wieku emerytalnego - tłumaczy Agnieszka Pomaska, posłanka PO. - Apeluję do Platformy, by nie szła kursem populistycznym, bo z PiS-em na populizm nie wygramy - zareagował na te doniesienia Ryszard Petru z Koła Poselskiego Liberalno-Społeczni.

500 plus też jest dobre

Powiedzenie dziś przez jakąkolwiek partię "podwyższymy wiek emerytalny" można porównać jedynie do zapowiedzi likwidacji programu Rodzina 500 plus. W obu przypadkach to recepta na wyborczą katastrofę.



W tej sprawie - Rodziny 500 plus - Grzegorz Schetyna też zabrał głos na konwencji. - My ten program utrzymamy i poszerzymy - obiecał.

- PO przez 8 lat rządów nie tylko nie wprowadziła tego programu, ale mówiła, że pieniędzy "nie ma i nie będzie". Nagle się okazuje, że nie tylko są, ale mogło być dwa razy więcej - ocenia zapowiedzi lidera PO Marcin Horała (PiS). - Trzeba wyciągać wnioski z tego, co mówią do nas wyborcy - odpowiada poseł PO Marcin Kierwiński.

Autor: Krzysztof Skórzyński / Źródło: Fakty TVN