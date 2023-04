Po przeszczepie serca urodziła dwójkę dzieci. "Gdyby nie transplantacja, to żadnego z nas by tu dzisiaj nie było"

Pani Kasandra Chabros-Chałupka jest po przeszczepie serca. Urodziła 3,5-kilogramowe dziecko. Chłopiec ma na imię Bruno. - Nie znalazłam w województwie ginekologa, który podjąłby się prowadzenia takiej ciąży - mówi pani Kasandra.

Lekarze się bali, bo ciąża jest ogromnym obciążeniem dla układu krążenia każdej kobiety - także zdrowej. Zdrowe jednak radzą sobie z tym bez problemu, a dla pacjentki po przeszczepie taki wysiłek może być zabójczy. Pani Kasandra od zawsze jednak bardzo chciała mieć dzieci.

- Ja pytałam jeszcze przed przeszczepem, czy jeżeli będę po, to czy będę mogła mieć dzieci. Wtedy opinie lekarzy były różne - wspomina kobieta.

Pacjentka przeszła przeszczep osiem lat temu z powodu kardiomiopatii rozstrzeniowej. To ciężkie schorzenie powoduje, że włókna mięśnia sercowego rozciągają się, a jama serca się poszerza, co powoduje niewydolność organu. Pani Kasandra miała wtedy niespełna osiemnaście lat. Bruno to już jej drugi syn, pierwszego urodziła półtora roku temu.

- Pani Kasandra jest takim swoistym ewenementem. Będąc osobą po przeszczepie serca, dwukrotnie przebyła ciążę z bardzo dobrym finałem - zaznacza prof. Mirosław Wielgoś, specjalista położnictwa, ginekologii i perinatologii ze Szpitala Praskiego w Warszawie.

Szansa na nowe życie

Przykład pani Kasandry to dowód na to, że ciężko chorzy pacjenci dzięki przeszczepom są w stanie nie tylko życie ocalić, ale także utrzymać jego wysoką jakość. Uprawiają turystykę, uprawiają sporty wyczynowe.

- Mam 22 lata. Jest to mój drugi wiek ze względu na to, że jestem 22 lata po przeszczepie. Nauczyłem się rzutu oszczepem, nauczyłem się chodu sportowego, ale najbardziej odpowiada mi pływanie - mówi Andrzej Lewandowski, reprezentant Polski na Światowych Igrzyskach dla Osób po Transplantacji.

Polscy lekarze w ostatnich latach przyjęli już kilka porodów od kobiet po przeszczepie serca.

- Współczesna medycyna właśnie to umożliwia. Jak widać, nie tylko po przeszczepieniu wątroby czy nerki, ale także takiego specyficznego organu, jakim jest serce - podkreśla prof. Mirosław Wielgoś.

W przypadku pani Kasandry ciąże były ryzykowne z powodu przeszczepu serca, ale bez tego przeszczepu w ogóle nie byłyby możliwe.

- Gdyby nie transplantacja, to żadnego z nas by tu dzisiaj nie było - mówi mama Bruna i Beniamina.

Poród Bruna odbył się przez cesarskie cięcie w Szpitalu Praskim w Warszawie.

