PiS wygrywa w sejmikach. Brakuje mu jednak zdolności koalicyjnej

Godzina 21:00 i plansza z pierwszymi, sondażowymi wynikami. To był obraz wielu zwycięzców. PiS wygrało, Platforma świętowała, a PSL... przeżyło.

- Zbudowaliśmy najlepszy, skuteczny anty-PiS - grzmiał Grzegorz Schetyna z mównicy w siedzibie PO.

To PiS, jeśli sondażowy wynik potwierdzi PKW, osiągnie rezultat tylko trochę gorszy niż AWS 20 lat temu. Byłby to drugi najwyższy wynik w najnowszej historii wyborów samorządowych.

Koalicja Obywatelska przegrała, ale nie sromotnie, bo o niewiele ponad 6 punktów procentowych. PSL udowodniło, że w samorządach jest silne, a ich wynik o tym świadczy. Na mandaty w sejmikach wojewódzkich mają szanse jeszcze radni od Kukiza, Bezpartyjni i ci z SLD.

- Wygraliśmy po raz czwarty. Z wynikiem, który dobrze wróży na przyszłość - mówił po godzinie 21:00 Jarosław Kaczyński.

- Dzisiaj jest pierwszy krok do zwycięstwa - skomentował sondażowe wyniki Grzegorz Schetyna.

W sztabie PiS-u nie było hucznego świętowania. - To zwycięstwo jest zwycięstwem przekonywującym, jednoznacznym, bardzo istotnym - uważa Antonii Macierewicz.

"Jesteśmy w stanie porozumieć się z każdym"

W przypadku sejmików wojewódzkich zwycięstwo nie zawsze oznacza rządzenie. Opozycja wygrała, według sondażowych wyników, w siedmiu województwach. W dziewięciu triumfował PiS. Ale dziś PiS nie ma stuprocentowej pewności czy - i gdzie będzie - mogło rządzić samodzielnie. To pokaże dopiero podział mandatów w poszczególnych sejmikach.

Z pewnością w wielu z nich trzeba się będzie dogadywać, czyli zawiązywać koalicję. I tu dla PiS-u zaczynają się schody. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że PSL nie wejdzie w koalicję z PiS-em. Wszędzie, gdzie się da, PSL zawiąże koalicję z Platformą. Tak było też w zeszłych kadencjach, w samorządzie. PiS naturalnego, oczywistego koalicjanta nie ma. I najnowsze deklaracje stanu rzeczy nie zmienią.

- Jesteśmy w stanie porozumieć się z wszystkimi, którym losy małych ojczyzn, czy województw będą leżały równie mocno na sercu jak nam - zapewnia Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

- Przyjdzie taki moment, kiedy lepiej będzie się rozmawiało - zapewnia marszałek Stanisław Karczewski.

Szef PSL o koalicjach prawdopodobnie będzie rozmawiał z liderem Platformy. PiS, które dziś rozmawiało we własnym gronie, drogę do negocjacji z ludowcami zamknęło samo sobie już w kampanii.

- PSL powinno być wyeliminowane z życia publicznego. Nie warto im zaufać - powiedziała Beata Mazurek, wicemarszałek sejmu.

Ktoś powie, że to była kampania. Ale to padło już po kampanii. W niedzielę.

- Czy to będzie nasz koalicjant? Raczej wątpię - skwitował Jan Mosiński z PiS-u.

"Liczyliśmy na wyższy wynik"

W niedzielę wieczorem w kuluarowych rozmowach właściwie nikt nie ukrywał, że PiS liczyło na wyższe zwycięstwo nad Koalicją Obywatelską. Co najmniej ośmiopunktowe. Bo to dawałoby partii komfort przed kluczowymi dla PiS-u wyborami w przyszłym roku.

- Rozmiar tego zwycięstwa nie jest taki jak oczekiwaliśmy. Nie ulega wątpliwości, że oczekiwaliśmy lepszego - powiedział w audycji Polskiego Radia "Sygnały Dnia" Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.

W kampanii politycy PiS-u deklarowali, że sukcesem będą samodzielne rządy w trzech lub czterech sejmikach wojewódzkich. W mijającej kadencji PiS rządziło tylko na Podkarpaciu.

Autor: Krzysztof Skórzyński / Źródło: Fakty TVN