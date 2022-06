PiS wraca do antyniemieckiej retoryki, poseł Suski mówi o "walce z Unią, która chce zlikwidować państwo polskie"

Kaczyński wrócił do tematu reparacji od Niemiec. "Gdy PiS ma kryzys, to próbuje znaleźć wroga" "Niemcy nie rozliczyli się wobec nas z II wojny światowej" - mówił na spotkaniu z mieszkańcami... Prezes PiS, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński w środę spotkał się z mieszkańcami Sochaczewa. W trakcie swojego wystąpienia mówił o ataku Rosji na Ukrainę i o zagrożeniu, jakie stanowi Rosja, ale jednocześnie zaatakował Niemcy. Wrócił do tematu reparacji za II wojnę światową, mówił też o wzmacnianiu potencjału militarnego przez naszego zachodniego sąsiada. - Czy Niemcy chcą się zbroić przeciw Rosji, czy przeciw nam, to ja nie wiem - stwierdził prezes PiS.

W czwartek w Sejmie w ślady Jarosława Kaczyńskiego poszedł premier Morawiecki, który krytykował z mównicy sejmowej Donalda Tuska za przyjmowanie "niemieckich nagród".

Suski o "walce z Unią"

Z kolei poseł Marek Suski, pytany w Radiu Plus o słowa Jarosława Kaczyńskiego, stwierdził, że "nie czuje się komfortowo", "gdy Niemcy się zbroją", ale nie poprzestał tylko na tym. Dodał, że wspiera rząd w "walce z Unią" Europejską, "która chce zlikwidować państwo polskie". O samym członkostwie Polski w UE powiedział, że "chyba jesteśmy, ale wydaje mi się, że na niby".

Czytaj także: Czy PiS był za "likwidacją państwa polskiego"? Poseł Suski krytykuje ustalenia KPO, za którymi głosował

Gdy Rosja zagraża Polsce ze wschodu, rządzący atakują Zachód, który może nas w najgorszym razie dozbroić albo obronić. - To jest proszenie się o kłopoty. Mam wrażenie, że pan Kaczyński zatrzymał się w roku 1939 - ocenia Leszek Miller, były premier, obecnie eurodeputowany. - Co by ten PiS zrobił, gdyby nie było Niemców, gdyby nie było Tuska, gdyby nie było Komisji Europejskiej? - pyta retorycznie Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu.

Prezes PiS-u i politycy jego partii wielokrotnie w przeszłości mówili o reparacjach za II wojnę światową i używali antyniemieckiej retoryki. Na stanowczych wystąpieniach zawsze się kończyło - oficjalnych roszczeń wobec Niemiec nie było.

W materiale wykorzystano nagrania portalu e-sochaczew.pl

Autor: Jakub Sobieniowski, ak/dln / Źródło: Fakty TVN