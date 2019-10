"Kontaktowano się ze mną". Zaczęło się wielkie kuszenie senatorów

Sejm VIII kadencji na ostatnim posiedzeniu zajął się obywatelskim projektem ustawy "Stop pedofilii". Zakłada ona trzy lata więzienia za nakłanianie małoletnich do seksu. PiS kwestionuje założenia ustawy - chce pięciu lat więzienia. Dla opozycji ta ustawa to gwóźdź do trumny edukacji seksualnej. Pod budynkiem Sejmu w środę odbyły się protesty przeciwko ustawie. Nie tylko zresztą tam.

»