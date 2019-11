"Proszę mi pokazać rząd, który nie popełnił błędów personalnych"

Już nie kryształowy, ale wciąż pancerny. Marian Banaś nadal jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Nie podał się do dymisji, choć CBA zawiadomiło prokuraturę po zbadaniu jego oświadczeń majątkowych, a politycy PiS wywierają nań presję. Teraz sami żałują, że go wybrali na prezesa NIK. Politycy opozycji ich ostrzegali, ale Zjednoczona Prawica nie posłuchała.

- W zawiadomieniu CBA wskazuje na podejrzenie złożenia przez Mariana Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego, a także nieudokumentowanych źródeł dochodu - poinformował rzecznik CBA Temistokles Brodowski.

PiS oczekuje, że Marian Banaś poda się do dymisji.

PiS nie słuchał ostrzeżeń

Wybór Mariana Banasia, za którym w Sejmie zagłosowali niemal wyłącznie posłowie PiS, nie jest po prostu kadrową pomyłką. Najważniejsi politycy PiS muszą być tego świadomi. Wątpliwości w sprawie oświadczeń majątkowych Mariana Banasia głośno i wyraźnie wybrzmiały już dawno. 16 kwietnia CBA rozpoczęło kontrolę jego oświadczeń majątkowych. Wątpliwości zostały podniesione także w Sejmie, tuż przed tym, jak został on wybrany na prezesa NIK. Jego kontrkandydatem był poseł PO Borys Budka.

Tamto wystąpienie posła PO, chociaż było przerywane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, mógł w PiS-ie usłyszeć każdy, w tym i prezes Jarosław Kaczyński, i koordynator do spraw służb specjalnych Mariusz Kamiński. Może i usłyszeli, ale nie posłuchali.

- Komisja (do spraw kontroli państwowej - przyp. red.) założyła, podejmując taką, a nie inną opinię (że Marian Banaś może być wybrany na szefa NIK - przyp. red.), że wszystkie czynności, które powinny przeprowadzić służby specjalne związane ze sprawdzaniem oświadczeń majątkowych kandydatów, zostały wykonane - oświadczył posłom ówczesny przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Wojciech Szarama.

Od tamtych słów Wojciecha Szaramy minęły dokładnie trzy miesiące. W tym czasie cała Polska mogła obejrzeć reportaż "Superwizjera" TVN o "pancernym Marianie". W piątek CBA przekazało mediom, co zarzuca prezesowi NIK. Marian Banaś "kategorycznie zaprzecza" zarzutom CBA.

Jego sprawą zajmie się teraz prokuratura.

Marian Banaś nie przyszedł znikąd

W dodatku, zanim służby pozwoliły Marianowi Banasiowi zostać prezesem NIK, był on ministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Takie są fakty, niezależnie od tego, jak bardzo politycy partii rządzącej będą dziś uderzać się w pierś.

- Z perspektywy czasu można powiedzieć, że nie była to fortunna decyzja - przyznaje poseł PiS Krzysztof Sobolewski. - Proszę mi pokazać rząd, który nie popełnił błędów personalnych. Uważam, że nie ma takiego - dodaje eurodeputowany PiS Patryk Jaki.

- Bierze odpowiedzialność za to państwo PiS, bierze premier i biorą także służby, które doprowadziły do tego, że taka osoba, która mierzy się z takimi ciężkimi oskarżeniami, pełni najważniejsze funkcje w państwie - mówi o całej sprawie lider PO Grzegorz Schetyna.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN