Pokazała międzynarodowy znak miłości, dla dwójki radnych to "treści o podłożu okultystycznym"

66-letni polski "pacjent zero" czuje się dobrze i nie może się doczekać, kiedy wróci do domu. Wszyscy, którzy mieli z nim kontakt w autokarze z Niemiec do Polski, zostali objęci kwarantanną, w tym jedna osoba przymusowo. Kiedy po powrocie z Niemiec mężczyzna poczuł się chory, zachował się modelowo. Lekarze go chwalą, a ratownik medyczny opowiedział, jak wyglądał transport 66-latka zakażonego koronawirusem SARS-CoV-2.

