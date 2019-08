Patronat prezydenta budzi kontrowersje. Chodzi o Brygadę Świętokrzyską

Marszałek Sejmu znany był ze swego milczenia, a teraz także z latania. Coraz więcej wiadomo o jego pilnych lotach rządowym samolotem. Okazuje się, że Marek Kuchciński w ostatnich miesiącach co chwilę był w powietrzu. Opozycja próbuje go sprowadzić na ziemię i zadać mu pytania, ale on jest ponad to.

