Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie protestują w Sejmie

To jest trudna, a dla wielu katolików bardzo bolesna prawda. Świadczą o niej dokumenty z różnych źródeł - kościelnych i Instytutu Pamięci Narodowej, a także zeznania świadków i osób pokrzywdzonych. To nie jest żaden atak na Kościół. Dochowaliśmy wszelkich zasad rzetelności i uczciwości dziennikarskiej. Tak powstawał - przez lata - reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3". Karol Wojtyła - jeszcze zanim został papieżem - brał udział w przenoszeniu sprawców pedofilii do innych parafii.

