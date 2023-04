11 kwietnia 2023, 19:08

Wszyscy zawiedli?

Ośmioletni Kamil walczy o życie w szpitalu. "Wszystkie służby, które miały do czynienia z tą rodziną, zawaliły"

Ośmioletni Kamil miał złamane ręce, nogę, krwiak na głowie i ślady przypalania papierosami. Ale wstrząsające jest to, że to nie są jego najcięższe obrażenia. Torturował go ojczym, ale nie sposób zrozumieć - dlaczego matka nie zrobiła nic, by go obronić i dlaczego nie pomógł mu nikt inny.