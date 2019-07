Sąsiad zawiadomił, straż miejska interweniowała w sprawie tłuczenia kotletów

Po atakach w Białymstoku policjanci zatrzymali 28 osób. Większość dostała mandaty. Kolejnych kilkudziesięciu agresorów jest zidentyfikowanych i też mają zostać ukarani. Ponieważ to nie pierwsza taka sprawa, to warto prześledzić, jakie w podobnych sytuacjach są kary i jak szybko zostają one wymierzane.

