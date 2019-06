Smutno w szeregach opozycji. "Nie ma oferty, nie ma nadziei"

Osiemnaście godzin, zamiast dziewięć, trwała podróż pociągiem "Gwarek" z Katowic do Słupska. Był upał - nie było klimatyzacji. Zmarł pasażer. To zatrzymało pociąg, a potem jeszcze była awaria trakcji. W ponad 30 stopniowym upale kolejni pasażerowie mdleli, do szpitala zabierały ich karetki. Zasłabła też kierowniczka pociągu. Klimat się ociepla - może to już najwyższy czas, by nie było pociągów bez klimatyzacji.

