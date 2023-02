Opinie negatywne, dotacje przyznane. Tak minister wsparł fundacje z Lubelszczyzny

Dłużej nie ma już co czekać, bo do końca licytacji zostały trzy dni, a do kupienia jest wyjątkowy, wspólny prezent od redakcji "Faktów" TVN i TVN24. To był czas walki z ustawą lex TVN. Polacy wyszli wtedy na ulice, a Henryk Sawka narysował 11 unikatowych prac, które można kupić na licytacji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jednak nie jedyne rzeczy do wylicytowania.

»