Onkologiczna rzeczywistość w Polsce. "Jesteśmy w dalszym ciągu na szarym końcu Europy"

Żeby wygrać życie, musi wygrać z czasem. To ostatni moment na ratunek dla Kubusia. Chłopiec ma wiele poważnych wad wrodzonych, ale to 80-stopniowa skolioza powoli go zabija. Biologiczni rodzice go nie chcieli. Zastępczy dali o wiele więcej niż dom. Z determinacją walczą o każdą złotówkę, która da ich synkowi szansę na cud.

