Minister chce zintegrować leczenie onkologiczne. "Pacjent przestanie być człowiekiem"

Zbigniew Rau, wojewoda łódzki, nie wygasił mandatu Hannie Zdanowskiej. Wezwał ją za to do rezygnacji z wyborów. Niech pani zrezygnuje dla dobra Łodzi - mówi wojewoda, ale większość łodzian chce, by Hanna Zdanowska kandydowała i wygrała. Prezydent Łodzi niedawno usłyszała prawomocny wyrok za poświadczenie nieprawdy, otrzymała karę grzywny. Zgodnie z kodeksem wyborczym Hanna Zdanowska może kandydować. Co będzie dalej?

