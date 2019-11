Co ma wspólnego sprawa z Olsztyna z listami poparcia do KRS?

W głosowaniu na kandydatów PiS-u do Trybunału Konstytucyjnego okazało się, że istnieją w klubie posłowie, których nie da się zmusić do poparcia Stanisława Piotrowicza. W przypadku kandydatów do KRS pojawił się w PiS-ie strach, że głosowanie zostanie przegrane. To pierwsze oznaki tego, jak bardzo PiS będzie się musiał w tej kadencji mobilizować, by głosowania wygrywać.

