Medal, dyplom, ukłony. Olga Tokarczuk odebrała Nagrodę Nobla

Jak się na nią patrzy, czyta i słucha to trudno nie pękać z dumy. Olga Tokarczuk odebrała Literacką Nagrodę Nobla za rok 2018 z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa. To niezwykłe wyróżnienie dla autorki za wyobraźnię, za pasję i za przekraczanie granic. To dzięki niej Polska przekroczyła granice świata.

Prezydent napisał do Olgi Tokarczuk, na Pałacu wyświetlono jej wizerunek "Proszę przyjąć słowa uznania i gratulacje z okazji otrzymania Literackiej Nagrody Nobla" -... Przejście do historii literackiego Nobla, bo w historii literatury zapisała się już dawno, zajęło Oldze Tokarczuk niewiele ponad godzinę. Medal noblowski i dyplom odebrała z rąk króla Szwecji. Wbrew jej wcześniejszym obawom - wszystko poszło sprawnie. I odbiór i ukłony. Akademia nagrodziła Olgę Tokarczuk za narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic, jako formę życia.

- Połączenie intensywnej fizyczności i ulotnej iluzoryczności, intymnej obserwacji i obsesji mitologicznej, a także nowe spojrzenie na rzeczywistość sprawiają, że Tokarczuk jest jedną z najoryginalniejszych prozaiczek naszych czasów. To mistrzyni portretów rysowanych w mgnieniu oka, uchwycających postaci umykające z codziennego życia - mówił Per Waestberg, członek Akademii Szwedzkiej i Komitetu Noblowskiego.

Przed wielkim dniem Olga Tokarczuk spędziła w Sztokholmie intensywne cztery dni. Wychodząc na ceremonię, powiedziała, że jest szczęśliwa, bardzo się cieszy, ale i z przyjemnością wróci do pisania.

- Ja naprawdę potrzebuję przyjechać do domu, usiąść sobie i zastanowić się właściwie co się stało - mówiła Olga Tokarczuk.

Nie ukrywała, że w szaleństwie po Noblu brakowało jej chwil samotności, czasu, spokoju. Żyła pod presją. A to dopiero początek, o czym doskonale wie były sekretarz Wisławy Szymborskiej. Michał Rusinek przypomina, że poetka nie napisała nic przez trzy lata po odebraniu nagrody.

Olga Tokarczuk, uhonorowana za rok 2018, w wielkiej sali sztokholmskiej filharmonii siedziała razem z Peterem Handkem, zdobywcą literackiego Nobla za 2019 rok. Siedziała w otoczeniu pozostałych noblistów z fizyki, chemii, medycyny i ekonomii. W 2019 roku Akademia przyznała rekordową liczbę Nobli.

W sukcesie pomogli tłumacze

"Polska literatura błyszczy w Europie". Laudacja na cześć Olgi Tokarczuk Olga Tokarczuk jest wirtuozem w kreowaniu postaci, potrafi uchwycić je w momencie ich ucieczki od... - Dziś świętujemy przyznanie nagród laureatom za ich wybitne dokonania w dziedzinie nauki, literatury i na rzecz pokoju. Ich imponujące osiągnięcia są rezultatem innowacyjności i ciężkiej pracy, które są inspiracją dla nas wszystkich. Alfred Nobel chciał, żeby właśnie tym była jego nagroda - zapewniał Carl-Henrik Heldin, prezes Fundacji Noblowskiej.

Ceremonia jest bardzo podniosła i uroczysta. To hołd złożony ludzkiej wyobraźni. Hołd dla człowieka myślącego, który swoimi odkryciami pcha świat do przodu. To także hołd złożony literaturze w czasach rewolucji cyfrowej.

Nobla i pisarską sławę Olga Tokarczuk, co zawsze podkreśla, zawdzięcza swoim tłumaczom. Spontanicznie się skrzyknęli i przyjechali do Sztokholmu, by razem oglądać uroczystość, a przede wszystkim, by sprawić swojej Oldze niespodziankę.

- Członkowie Akademii Szwedzkiej przed podjęciem decyzji czytali prozę Olgi Tokarczuk w przekładach - przypomina Michał Rusinek, literaturoznawca i sekretarz Wisławy Szymborskiej.

Nie tylko oni zjawili się pod sztokholmską filharmonią. Specjalnie przyjechała grupa Polaków i przyszła lokalna Polonia. Dużo mniej radosny tłum powitał Petera Handkego. Potomkowie ofiar zamordowanych w Srebrenicy zarzucają mu relatywizowanie ludobójstwa. Protestowali i protestują przeciwko nagradzaniu go Noblem.

- Pan Handke nie zasłużył na Nagrodę Nobla, ponieważ nie chciał się zdystansować od zbrodniczego reżimu Slobodana Miloszevicia - twierdzi członkini stowarzyszenia "Matki Srebrnicy".

Ukłon w stronę "sióstr feministek"

Olga Tokarczuk jest trzecią po Maria Skłodowskiej-Curie i Wisławie Szymborskiej Polką, która dostała Nagrodę Nobla. Ten wątek kobiecy bardzo chciała podkreślić także wybierając odpowiedni krój sukienki.

- Ta suknia jest troszkę takim moim ukłonem w stronę sióstr feministek, sufrażystek - tłumaczyła Olga Tokarczuk.

Noble zawsze są przyznawane 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Olga Tokarczuk zabierze głos na wieczornym bankiecie. Ma dwie minuty na podziękowania. Będzie to jej drugie wystąpienie publiczne po wykładzie noblowskim, który uważa za swój manifest pisarki i człowieka.

Autor: Katarzyna Kolenda-Zaleska / Źródło: Fakty TVN