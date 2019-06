Pytania o działalność Polskiej Fundacji Narodowej. "To jest okradanie nas wszystkich"

Do niecodziennej wymiany zdań doszło podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jej przewodniczący Andrzej Szlachta z PiS zwrócił się do byłej wiceminister finansów Izabeli Leszczyny, posłanki klubu PO-KO, by nie stosowała "mentorskiego tonu, bo nawet to nie jest stosowne jako kobiecie". - Ja dla pana nie jestem żadną kobietą. Jestem posłem na Sejm RP, tak samo jak pan - odpowiedziała mu Leszczyna.

»