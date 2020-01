"Te przepisy są absolutnie skandaliczne". Protestują przeciwko propozycjom zmian

Słynny "agent Tomek" oskarża swoich byłych szefów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o to, że zmuszali go do podejmowania nielegalnych działań. Tomasz Kaczmarek twierdzi, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik kazali mu kłamać w sprawie "willi Kwaśniewskich". Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik za przekroczenie uprawnień kiedyś już zostali skazani. Prezydent Andrzej Duda ich ułaskawił. Teraz opozycja domaga się wyjaśnień.

»