Nowy narkotyk w Polsce. "Poraża układ oddechowy", może zabić po pierwszym zażyciu

Sądowy wyrok, który warto mieć w pamięci. "Strefa wolna od LGBT" - wyklucza, dyskryminuje, jest niezgodna z prawem, wzmaga poczucie zagrożenia i krzywdzi ludzi. Z sądu administracyjnego płynie jasny przekaż i to nie tylko do jednej z gmin - LGBT to nie ideologia, to ludzie.

