"Trzy czwarte nowotworów zależy od nas". Lekarki zachęcają do badań odważnymi zdjęciami

Nowotwór zabrał jej włosy i nadzieję. Internauci dali szansę na nowe życie Jeszcze rok temu 5-letnia Samirka bała się, czy ma jeszcze jakąś przyszłość i czy na jej małej...

Powitanie Nowego Roku sprzyja dobrym postanowieniom. Dlatego 1 stycznia to moment, w którym możemy podjąć decyzje w sprawie swojego zdrowia.

- Trzy czwarte nowotworów zależy od nas. Zanieczyszczenia nie stanowią aż takiego wielkiego problemu, jak to, jaki prowadzimy tryb życia. Od nas zależy, czy zachorujemy na nowotwór, czy nie - wyjaśnia profesor Iwona Gisterek, kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Lekarki bohaterkami kalendarza

12 lekarek ze Śląskiej Izby Lekarskiej wzięło udział w sesji, której celem jest promowanie profilaktyki chorób kobiecych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób onkologicznych.

Jedną z uczestniczek roznegliżowanej sesji zdjęciowej, pod hasłem "wcześnie wykryty nowotwór można pokonać" jest profesor Iwona Gisterek.

- Gdybyśmy wystąpiły w białych fartuszkach, tak po lekarsku, no to przecież nikt by nie miał ochoty powiesić takiego kalendarza na ścianie - zauważa Giesterek.

- Kalendarz ma przypominać, że warto się badać, żeby przez te 365 dni przypominać sobie o tym, że badania są ważne, że najlepiej wiedzieć wcześniej niż dowiedzieć się za późno - dodaje doktor Patrycja Sikorska-Juśko, lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii.

"To jest dobry moment"

Miałeś raka, nie dostaniesz kredytu. Teraz ma to się zmienić Dziś przebyta choroba onkologiczna często odbiera szansę na ubezpieczenie i w efekcie...

Ryzyko zachorowania na nowotwory, nie tylko piersi, można zmniejszyć nawet o połowę, trzeba tylko wykonywać odpowiednie badania i przestrzegać korzystnego dla zdrowia stylu życia.

- To jest taki dobry moment - 1 stycznia, Nowy Rok. Podejmijmy zobowiązanie, że od Nowego Roku przestajemy palić - zaznacza doktor, onkolog Grzegorz Luboiński. - Jeżeli wszyscy przestaliby palić, to za jakiś czas te trzydzieści tysięcy osób mniej co roku by umierało - dodaje.

W sylwestra, i w Nowy Rok, i każdego innego dnia umierają w Polsce chorzy na raka. W sumie rocznie to ponad sto tysięcy osób. Dlatego warto pomyśleć o wykonaniu kilku badań, na przykład: morfologii z rozmazem, RTG klatki piersiowej, cytologii, mammografii lub kolonoskopii.

U doktor Ewy Bogackiej-Konik wykryto nowotwór, kiedy była w ciąży. Kobieta jest już po zabiegu usunięcia piersi. Jest zdrowia, jej dziecko też - Kobiety ciężarne nie wiedzą, że raka można leczyć w ciąży. Myślą, że trzeba usunąć ciążę, a to nieprawda - wyjaśnia doktor, dentystka Ewa Bogacka-Konik.

Początek nowego roku to naprawdę bardzo dobry czas, żeby zacząć podejmować prozdrowotne decyzje, bo kto pierwszy ten lepszy.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN