"Trudno, żebyśmy udawali, że wszystko jest w porządku". Nowoczesna i ludzie Biedronia krytykują konwencję PO

- Naszą wizję nowej Polski bez podziałów prezentuję tu i teraz, kiedy na sali zasiada co najmniej tyle samo kobiet co mężczyzn. Nie często to się zdarza - mówił na konwencji Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Teraz ma to być regułą, a równe prawa kobiet mają być w przedwyborczych miesiącach jednym z głównych postulatów Koalicji Obywatelskiej.

- Co to za wspólnota, gdzie pensja nie zależy wyłącznie od umiejętności i zasług? - pytał dalej Schetyna.

- Chcemy jedności, my chcemy wspólnoty. My Polki chcemy być bezpieczne w domu i w pracy - wtórowała Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej.

Konwencja pod hasłem "Kobieta, Polska, Europa" była podsumowaniem kilkumiesięcznej podróży po kraju i rozmów z kobietami. Stąd też obietnice: likwidacji nierówności płacowych, ratyfikowania konwencji antyprzemocowej, przywrócenia finansowania in vitro czy wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej.

- Ten rząd nie lubi kobiet, ten rząd czyha na prawa kobiet. Ten rząd utrudnia im życie - tak wagę tych postulatów podsumowuje Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej.

Bez Nowoczesnej

Jednak wśród kobiet, o których tyle mówiono na konwencji - zabrakło przewodniczącej Nowoczesnej, która nie przyjęła zaproszenia do Warszawy.

- Ta konwencja mogłaby się odbyć jako konwencja szerokiego porozumienia partii politycznych, szerokiej koalicji, której nie mamy w tej chwili - tłumaczyła Katarzyna Lubnauer. - W grudniu skończył się pewien projekt. Trzeba otwierać nowe projekty. I nowym projektem, który trzeba stworzyć, to jest szeroka koalicja wielu ugrupowań - dodała.

W grudniu część posłów Nowoczesnej przeszła do klubu Platformy Obywatelskiej, co Katarzyna Lubnauer uznała za wrogie przejęcie.

- Zanim będziemy występować na wspólnych wydarzeniach medialnych - bo to dzisiejsze wydarzenie jest po prostu wydarzeniem medialnym - to najpierw powinniśmy rzetelnie porozmawiać o dalszej współpracy. Jeżeli tej rozmowy nie ma, to trudno żebyśmy udawali, że wszystko jest w porządku - tłumaczy Adam Szłapka z Nowoczesnej.

PO chce przyciągnąć Biedronia

Z konwencji Platformy płynął głośny apel o jedność i z Nowoczesną, i z nową inicjatywą polityczną Roberta Biedronia.

- Chciałbym żeby była jedna lista Koalicji - umownie nazywanej Europejską - tam jest również miejsce dla Roberta Biedronia - mówił Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej.

- Oni (Platforma - przyp. red.) się boją, że Robert Biedroń zabierze im sporo wyborców, ponieważ on idzie pod hasłami: nie rządziłem, nie mam na sumieniu grzechów Platformy - uważa Marek Suski, szef gabinetu politycznego prezesa rady ministrów.

Ale przedstawiciele Platformy przekonują, że nie obawiają się nowej siły na scenie politycznej. - To nie jest żaden wyścig z Biedroniem, który jeszcze partii nie założył - komentował Rafał Grupiński z PO.

Ludzie z ruchu Biedronia termin - na tydzień przed ich konwencją - i wiodący temat konwencji odbierają jako próbę rywalizacji o lewicowy elektorat.

- Kwestia kobiet i praw kobiet jest bardzo silnie akcentowana przez nasz ruch - podkreśla Gabriela Morawska-Stanecka - Wydaje się, że Platforma Obywatelska w tym momencie chciałaby ten temat podbić jako swój - dodała.

Ruch Biedronia na razie wyklucza możliwość koalicji z Platformą.

